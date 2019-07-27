Направлявшийся из Баку в Дубай борт вернулся в аэропорт вылета

Из-за сработавшего датчика дыма пассажирский Airbus A-319 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Баку — Дубай, вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.

Как выяснилось в результате осмотра самолета, срабатывание датчика было ложным. Всего на борту находилось 113 пассажиров и членов экипажа. Для вылета в Дубай пассажирам прерванного рейса будет предоставлен резервный борт, передает ТАСС.