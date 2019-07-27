Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек

В результате двух землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах, погибли, по меньшей мере, пять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

Первое из землетрясений магнитудой 5,4 произошло на севере Филиппин в муниципалитете Итбаят. Его очаг находился на глубине около 9 километров. Три часа спустя у берегов того же муниципалитете произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,9. Угроза цунами после ударов стихии не объявлялась.