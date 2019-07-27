В южнокорейском Кванджу пострадали 9 иностранных спортсменов

В одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу в результате обрушения двухэтажной конструкции погибли два человека, еще девять пострадали. Все пострадавшие – иностранные спортсмены.

В настоящее время в Кванджу проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Среди получивших травмы пловцы из США, Новой Зеландии, Нидерландов, Италии и Бразилии. ТАСС уточняет, что травмы, полученные пострадавшими, не являются серьезными