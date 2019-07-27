В Иркутской области снова подтопило Нижнеудинск

Как сообщили в МЧС региона, грунтовые воды поднялись после дождей. Там уточнили, эвакуация — не нужна. А вот из подвалов воду снова придётся откачивать.

А в Тулуне военные завершили разбор всех домов, которые разрушило паводком в конце июня. В общей сложности разобрали больше 80 строений. Ранее комиссия признала их аварийными и непригодными для проживания. Местные власти пообещали компенсировать расходы на временную аренду жилья — до покупки или строительства нового.

Кроме того, части Минобороны продолжают помогать местным жителям водой и хлебом, сообщает телеканал "Россия 24". Развернуты мобильные пекарни и станции очистки воды. А ещё проводят дезинфекцию территории, берут пробы почвы и воды, делают прививки от инфекционных болезней.