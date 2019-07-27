Детский лагерь в бухте Емар распахнул свои двери для юных жителей Иркутской области

Больше трёх тысяч детей из Иркутской области — отдыхают в лагерях и санаториях страны. География широкая — Краснодарский край, Поволжье, Тверская область. Около ста школьников взяли курс на восток — отправились к Тихому океану.

С разбега — прямо к воде. Гонять чаек. На ближайшие пару недель шум прибоя — их музыка. Японское море заряжает энергией. После того, что произошло в родном Тулуне — это сейчас просто необходимо.

Лагерь "Океан" стал домом для сотни детей из Иркутской области. Прежде незнакомые друг с другом они сразу же стали одной семьей.

Всё уже начало налаживаться. Появились добрые друзья — вот китайские дети шлют улыбки. И ни с чем не сравнимое ощущение, когда о тебе заботятся.

Питание — пять раз в день, важно вовремя пополнить силы. В бухте Емар — 265 гектаров развлечений. Ребята форсируют волны. Запускают к звездам летательные аппараты. Испытывают себя на отвесных вершинах.

Дни напролет на берегу океана. В окружении таких же, как и они — активных и любознательных. Целая коллекция впечатлений, которые останутся на память и возможно откроют новые горизонты.

Мастер-класс по предпринимательству — в действующей сувенирной лавке. Пока девочки уже обслуживают покупателей, мальчики еще только раскладывают товар. Каждый находит себе что-то по душе.

Рисование, диджеинг, танцы, театр — ребята вовлечены в это и с удовольствием ходят! Дети счастливы! И этим счастьем они уже готовы поделиться с окружающими. В этом ящике — пожелания друг другу.

О сокрушительном ударе стихии, кажется, удалось ненадолго забыть. Смена на берегу Уссурийского залива идет на пользу — большой воды они уже не боятся.