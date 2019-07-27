Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей

По данным регионального главка МЧС России, в Амурской области, где из-за паводка был объявлен режим ЧС, эвакуированы около тысячи человек. Подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, всего планируется эвакуировать около 3 тысяч человек

Как сообщалось, в минувший четверг в Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал вызванный обильными осадками паводок, приведший к подтоплению ряда территорий. Как ожидается, пик паводка придет 27 июля.

Гребень паводка пройдет по четырем районам Приамурья за пять дней: вслед за Мазановским районом он подойдет к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому и Благовещенскому районам. В настоящее время в муниципальных образованиях готовятся встретить стихию. Так, в Благовещенском районе восстановлены дамбы в селе Владимировка, такие же работы пройдут в селах Усть-Ивановка и Каникурган.