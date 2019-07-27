Форум "Таврида" собрал сотни блогеров
В Крыму на молодежном форуме "Таврида" открылась новая смена: 400 молодых блогеров со всей страны впервые собрались вместе, чтобы поделиться идеями, а опытом с ними поделятся представители крупных интернет-компаний.
С главной сцены, залитой ярким светом, молодежный форум "Таврида" здоровается с новыми участниками. Это самая необычная смена: сюда, в Крым, на берег бухты Капсель, приехали 400 интернет-блогеров со всей страны.
Чтобы сегодня стать настоящим блогером, достаточно мобильного телефона с камерой, компьютера с программой для редактирования видео и доступом к Интернету, куда можно загрузить все свои мысли, переживания или просто передать привет.
Сергей Романович — актер, который прославился в Сети. Его ролики о еде, семье и жизни просматривают сотни тысяч россиян, на страничку блогера подписаны около полумиллиона человек. На форуме "Таврида" он будет вести семинар о продвижении интернет-каналов.
Арслан Доциев — начинающий блогер из Дагестана. На "Тавриду" приехал, чтобы получить грант на съемки документального кино о своем социальном проекте. "Мы знакомим спортсменов-паралимпийцев с титулованными спортсменами, мы приобщаем спортсменов-инвалидов к общественной жизни", — рассказывает блогер о своем проекте.
Ролики таких встреч невероятно популярны в Интернете, особенно в Дагестане, но Арслан хочет, чтобы о проекте знала вся страна, как и молодая актриса Мария Кривенцева из Москвы.
"Я слышала, что здесь есть сценаристы, молодые режиссеры, и все они так горят своими мечтами, искусством, так преданно его любят", — говорит участница форума. Актерскую карьеру Мария хочет начать с какого-нибудь интернет-сериала молодого режиссера, которые тоже приехали на форум.
По словам руководителя проекта "Таврида" Сергея Першина, собрать в одном месте такое количество интернет-блогеров было непросто. "Он отмечает: "Мы очень довольны, что у нас на этой смене девять школ и еще одна факультативная лаборатория. Это достаточно известные продакшн-компании, которые всерьез на этом рынке. И мы надеемся, что некоторые из тех, кто сюда приехал, найдут себя".
У блогеров есть ровно неделя, чтобы познакомиться с профессионалами из крупных интернет-компаний, получить новые знания и набраться опыта под аккомпанемент гитары у пионерского костра.
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