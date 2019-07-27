Ван Дейк и Азар стали лицами футбольного симулятора FIFA 20

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар появятся на обложках футбольного симулятора FIFA 20, релиз которого состоится в конце сентября 2019 года.

Лицо ван Дейка украсит издание Champions, а Азар появится на обложке стандартного издания. Как сообщает SportGame.Pro, иллюстрация издания Ultimate будет показана позднее.

Голландец стал игроком "Ливерпуля" зимой 2018 года, перейдя из "Саутгемптона" за 84,6 миллиона евро. На счету ван Дейка 50 игр, шесть голов и четыре голевых передачи в составе команды Юргена Клоппа, с которой он стал победителем Лиги чемпионов.

Бельгиец же в текущее трансферное окно перешел из "Челси" в "Реал" за 100 миллионов евро. В составе лондонцев 28-летний полузащитник в минувшем сезоне принял участие в 52 играх во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач.

Напомним, ранее стало известно, что бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин вошел в список легенд футбольного симулятора eFootball Pro Evolution Soccer 2020.