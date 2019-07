"Атлетико" разгромил "Реал", Коста оформил покер, подрался и получил красную карточку

В матче Международного кубка чемпионов "Атлетико" на поле стадиона "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде разгромил "Реал". Команды на двоих забили десять мячей, а встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу подопечных Диего Симеоне.

У победителей встречи покер оформил Диего Коста (1-я, 28-я, 45-я и 51-я минуты) и по разу отличились Жоау Фелиш (8), Анхель Корреа (19) и Витоло (70), а у "сливочных" мячи забили Начо (59), Карим Бензема (85) и Хавьер Эрнандес (89).

Miss any of @atletienglish’s five first-half goals against @realmadriden?



We got you covered with this nice compilation: pic.twitter.com/AkPVM1UBbJ