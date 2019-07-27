Взрыв в Афганистане: четверо погибших и 20 пострадавших

Как минимум четверо военнослужащих сил безопасности Афганистана погибли и еще 20 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля в округе Аб Банд афганской провинции Газни. Взрыв произошел в 4:30 утра по кабульскому времени (3:00 по Москве).

По сообщению афганского сайта TOLOnews, террорист-смертник подогнал начиненный взрывчаткой автомобиль Hummer к въездным воротам здания администрации Аб Банда и взорвал его. По словам шефа полиции Газни Халида Вардака, количество жертв атаки может возрасти. Ответственность за взрыва взяло на себя террористическое движение "Талибан" (запрещено в России).