Дмитрий Хохлов: хорошо, что довели игру с "Уралом" до победы

В матче третьего тура российской премьер-лиги "Динамо" на своем поле обыграло "Урал" со счетом 2:0. Главный тренер московской команды Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Во втором тайме дали сопернику чуть территории, не собирались отдавать инициативу, – приводит слова Хохлова ТАСС. – Должным образом сыграли в обороне, перестроились, по-другому позиционно сыграли. Хорошо, что довели игру до победы".

"Динамо" с четырьмя очками поднялось на седьмое место в турнирной таблице, а "Урал" расположился на второй строчке, имея в активе шесть очков. В следующем туре "бело-голубые" 3 августа на выезде сыграют со "Спартаком", а "шмели" в тот же день примут "Ростов".