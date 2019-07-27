Журналистка Der Tagesspiegel объяснила, почему восточные немцы хотят сближения с Россией

Большинство восточных немцев хотят сближения с Россией, и этому есть множество причин. Некоторые из них перечисляет в своей статье в газете Der Tagesspiegel журналистка из Лейпцига Керстин Деккер.

По данным последних опросов, за новое сближение с Россией выступают 54 процента западных немцев, тогда как среди жителей восточных земель — бывшей ГДР — этот показатель составляет 72 процента. Примерно столько же жителей, вероятно, считают ошибочной нынешнюю политику Запада в отношении России, пишет Деккер.

В бывшей ГДР люди лучше понимают Россию уже потому, что лучше с ней знакомы, пишет журналистка. Например, многие из них в школе уже с 3-го класса изучали русский язык.

Главным же событием в жизни многих восточных немцев стала осень 1989 года и последующее объединение Германии, а "отцом" этих событий — даже в большей степени, чем тогдашний канцлер ФРГ Гельмут Коль — был русский: первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. И они благодарны России, пишет Деккер: не политика конфронтации и силы, а только лишь политика разрядки разрешила конфликт между Востоком и Западом, и сделала возможным единство Германии. Это — центральный исторический опыт восточных немцев, подытоживает журналистка: его нельзя ни изменить, ни стереть, ни даже поставить под сомнение.