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27 июля 201911:00

Российские ватерполистки выразили соболезнования погибшим в Кванджу

EPA

Женская сборная России по водному поло выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в результате обрушения двухэтажной конструкции в одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

"Российская сборная в этот момент находилась в деревне спортсменов, никого из нашей команды там не было, так что у нас все живы-здоровы, – сообщил тренер ватерполисток Александр Гайдуков, слова которого приводит ТАСС. – Наша команда выражает соболезнования погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии, которая, безусловно, омрачила спортивный праздник".

Напомним, в результате происшествия двое погибли, а также пострадали 17 человек. Среди получивших травмы пловцы из США, Новой Зеландии, Нидерландов, Италии и Бразилии.

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