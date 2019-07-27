Что не так с МОМО: в Японии частная ракета после запуска упала в море

Коммерческая космическая ракета "МОМО-4" упала в море после запуска в Японии. Ее падание объясняют сбоями в бортовом компьютере.

Об этом сообщила в Twitter компания Interstellar Technologies, которой принадлежит ракета. Отмечается, что двигатель отключился в автоматическом режиме из-за сбоя в бортовом компьютере и ракета ранее запланированного времени безопасно упала в море.

"МОМО-4" — это малогабаритная ракета длиной 10 метров и диаметром 50 сантиметров, сообщает РИА Новости. Предшественницу "МОМО-3" с третьей попытки запустили в мае 2019 года. Тогда ракета благополучно вышла на заданную орбиту 100 километров.

Изначально запуск "МОМО-4" планировался на 20 июля, но его отменили по техническим причинам.