В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой все еще остается тяжелым, сообщили в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там в отделении острых эндотоксикозов Чурикова находится уже больше недели.

В среду, 18 июля, 75-летняя актриса получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", напоминает ТАСС. В конце второго акта Чурикова внезапно упала со сцены в зал. Зрители помогли ей подняться и дойти до лестницы, ведущей на сцену, но за кулисы актрису внесли уже на руках. После ее госпитализации сообщалось, что врачи диагностировали у нее перелом ребер.



Инна Чурикова — уроженка города Белебей в Башкирии, в 1965 году она закончила Щепкинское училище с красным дипломом и начала работать в Московском ТЮЗе. Она много снималась в кино, еще студенткой дебютировав в роли Марфушеньки-душеньки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко". Позже Чурикова снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова.

Актриса — лауреат множества наград и премий, в том числе Международной премии имени Станиславского, приза "Хрустальная Турандот", Госпремии РСФСР в области киноискусства, Госпремии РФ в области литературы и искусства, премий "Ника", "Триумф", "ТЭФИ", "Золотой орел", "Кумир". Также она — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".