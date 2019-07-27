Офицер полиции спас детей и женщину во время пожара под Пермью. Видео

Участковый из поселка Уральский в Пермском крае эвакуировал женщину и детей во время пожара в местном общежитии. Инцидент сняли на видео очевидцы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, лейтенант полиции Михаил Выломов, шедший на службу, заметил возгорание на четвертом этаже жилого здания.

К стражу порядка обратился мужчина, который сообщил ему о том, что в горящем здании остался его восьмилетний сын — ребенок был дома с матерью. Женщина бросилась тушить пожар, однако не сумела вернуться за мальчиком — помещение, где он остался, отсекло густым дымом.

"Участковый уполномоченный полиции вместе с отцом ребенка добрался до третьего этажа. Там он нашел полотенце, намочил его водой и попытался подняться выше. Однако почувствовав, что задыхается, вынужден был вернуться на улицу", — рассказали в пресс-службе МВД.

В итоге страж порядка "одолжил" лестницу у прибывших пожарных, и по ней добрался до комнаты, где находился ребенок. Разбив окно, офицер вытащил мальчика, и передал его родителям.

"Позже с помощью автовышки полицейский также помог выбраться из здания женщине с младенцем", — отмечается в сообщении ведомства.

Через некоторое время огнеборцы благополучно справились с пожаром. Всего из здания общежития было эвакуировано около четырех десятков человек.