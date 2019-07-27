Кабелля о переходе в "Краснодар": предложение было таким большим, что я не мог отказать

Атакующий полузащитник Реми Кабелля продолжит карьеру в "Краснодаре". Французский футболист рассказал, почему согласился на переход в команду российской премьер-лиги.

"Изначально я ничего не планировал этим летом, собирался остаться в "Сент-Этьене", где чувствовал себя как дома, – приводит слова Кабелля Sport24.ru. – Но как-то вечером получил сообщение о том, что есть предложение и его надо изучить".

Кабелля сообщил, что на решение ему потребовалось десять дней, за которые он посмотрел несколько игр "Краснодара", фото стадиона и инфраструктуру.

"Предложение было таким большим, что я не мог отказать. Все оказались в выигрыше, ведь "Сент-Этьен" тоже получил хорошую компенсацию", – подытожил француз.

Напомним, Реми прошел через академию "Монпелье", также защищал цвета английского "Ньюкасла" и французского "Марселя". В составе "Сент-Этьена" полузащитник в минувшем сезоне принял участие в 37 играх во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять результативных передач. Также на его счету четыре матча за сборную Франции