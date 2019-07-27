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27 июля 201912:34

Санкции и обман: Госдеп США сделал заявление по Кубе

EPA

США расширили список кубинских организаций, в отношении которых действуют экономические санкции США. Он пополнился четырьмя юридическими лицами, которые, по заявлению Госдепа, принадлежат кубинским военным.

Спустя 60 лет после обещания Фиделя Кастро сделать лучше жизнь кубинского народа, говорят в Госдепе, революция продолжает обманывать ожидания кубинцев, растрачивая экономический потенциал страны плохим управлением и подавляя смелых кубинцев, продолжающих бороться за свободу.

Госдеп подтверждает приверженность не допустить поддержку за счет средств США кубинского аппарата госбезопасности. Последний, по заявлению ведомства госсекретаря США Майка Помпео, не только нарушает права кубинцев, но и экспортирует эти репрессии в Венесуэлу для поддержки "коррумпированного режима" тамошнего президента Николаса Мадуро.

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