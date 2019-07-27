Умер участник тайных переговоров между США и Кубой

Бывший глава кубинской католической церкви кардинал Хайме Ортега, который принимал участие в переговорах о восстановлении дипломатических отношений США с островом, умер в пятницу, 26 июля, в 82 года после длительной борьбы с раком.

Ортега был одним из первых представителей общественности, с которым экс-президент США Барак Обама смог побеседовать во время посещения Гаваны в 2016 году. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение архиепископа столицы Республики Куба Хуана Гарсии Родригеса, священническое призвание, академическое образование, а также человечность позволили Ортегу получить доступ к высшему церковному достоинству. Кардинал занимался неустанной пастырской деятельностью, а его любовь к Кубе привела к "решительному укреплению отношений между Римско-католической церковью и государством".

В тайных переговорах между США и Кубой католическая церковь была посредником. Ортега в то время был архиепископом Гаваны и выступал в качестве посланника папы Франциска на переговорах, которые длились на протяжении полутора лет и закончились тем, что в декабре 2014 года Вашингтон и Гавана были готовы нормализовать отношения между Кубой и США.

Кардинал Хайме Ортега также поддерживал отношения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Их знакомство произошло на Кубе, когда патриарх приезжал туда в качестве митрополита Смоленского и Калининградского для освящения в Гаване храма Казанской иконы Божией Матери.