Появилось видео от попавших под следствие пранкеров-неудачников из Ангарска

В Сети опубликована съемка, сделанная одним из участников глупого розыгрыша в Иркутской области, ставшего причиной возбуждения уголовного дела.

Как сообщалось ранее, двое студентов из Ангарска решили имитировать вооруженный налет. В качестве цели шутники выбрали заведение общественного питания, куда один из них явился с оружием, скрывая лицо под маской, и потребовал от персонала отдать ему выручку.

Напарник "грабителя" в это время сидел за столиком в том же кафе, и снимал происходящее на видео.

После задержания горе-пранкеры сообщили, что таким образом они хотели сделать "контент" для своего блога и "увидеть реакцию людей".

Судя по всему, реакция людей оказалась негативной – управляющий кафе обратился в правоохранительные органы. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Оружие, оказавшее страйкбольным, изъяли.

При удачном развитии событий шутникам удастся отделаться крупным денежным штрафом или принудительными работами. Если в суде, который будет разбирать дело, тоже не оценят своеобразный юмор любителей хайпа и лайков, то им может грозить лишение свободы на срок до семи лет.