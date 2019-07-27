Россиян со Stena Impero проведали сотрудники посольства в Тегеране
Сотрудники посольства России в Тегеране встретились с российскими моряками — членами экипажа задержанного властями Ирана танкера Stena Impero. По сообщению дипмиссии в "Твиттере", состояние здоровья моряков хорошее, пока они остаются на борту танкера.
Уточняется, что посольство находится в тесном контакте с иранскими партнерами по вопросу о сроках возвращения моряков на родину. Тем временем пресс-секретарь российской дипмиссии в Иране Андрей Ганенко рассказал РИА Новости, что моряки имеют могут связаться со своими близкими, хоть и с определенными ограничениями, и что они обеспечены всем необходимым — жалоб на условия содержания нет.
Сотрудники Посольства встретились с нашими гражданами — членами экипажа задержанного танкера #StenaImpero. Состояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту. Посольство находится в тесном контакте с иранскими партнерами по вопросу о сроках возвращения на родину pic.twitter.com/vUXEd4m6cn— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) July 27, 2019
Танкер Stena Impero был задержан 19 июля в Ормузском проливе и сопровожден в иранский порт Бендер-Аббас. Власти заявили, что танкер был задержан за нарушение международных правил морского судоходства и столкновение с рыбацкими судами. Власти Ирана сообщили, что все 23 члена экипажа, среди которых трое россиян, здоровы и находятся в безопасности.
До этого, 4 июля, власти Гибралтара задержали иранский супертанкер Grace 1 — как было заявлено, по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Это фейк: Румыния придумала небылицу про российскую бронетехнику
- "Су-эээ-су": выступление Кличко высмеяли в соцсетях
- Ключевая ставка снова снижена
- Тарасову арестовали все счета и запретили выезд за пределы России
- "Изменяла": убийца женщины из Раменского объяснил расправу ревностью
Самое читаемое
-
Малышка, на глазах которой в Раменском зарезали маму, онемела
- Заигравшийся в телефон мальчик упал под поезд в метро
- Экс-министр финансов Подмосковья признался во всем для смягчения наказания
- Вторая банковская кража в Уфе: похищенные деньги бесследно исчезли
- Ребенок серьезно пострадал, уехав на ленте конвейера багажа в аэропорту
Телеканал "Россия"
-
Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел
- Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Ольги Филипповой. "Наш срок годности с Вдовиченковым истек"
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Почему Драги разочаровал рынки
- В защиту повышения ключевой ставки
- Как финансовая система отрицает базовые законы экономики
- Решение ЦБ РФ по ставке останется в тени заседаний ФРС и ЕЦБ
- Дешевые китайские пестициды убивают российских пчел
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Меньше слёз: Mitsubishi показала обновленный Pajero Sport
- Дави на газ: все новые автомобили в России с заводским ГБО
- Audi представила новый купеобразный кроссовер Q3 (видео)
- Повсеместная выдача новых номерных знаков начнется позже
- Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- Как комары выбирают свою следующую жертву и зачем нам это знать
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Жители сел не хотят спасаться от паводка
- Аваков - премьер, на Тимошенко не ставить: план США
- Трамп вписался за рэпера против Швеции
Вести-Москва
-
Коммунальщики в столичном Медведкове удивили Сеть
- Москву вновь атаковала тополиная моль
- В "Аптекарском огороде" открыли площадку переработки органических отходов
- Помочь может каждый: Диме со спиной Бифида необходимо дорогое лечение
- Семейный фестиваль, танцы и спорт: самое яркое в афише выходных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мощная система телескопов будет искать лазерные сигналы инопланетян
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии