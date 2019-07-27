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27 июля 201912:28

Россиян со Stena Impero проведали сотрудники посольства в Тегеране

Россиян со Stena Impero проведали сотрудники посольства в Тегеране

Сотрудники посольства России в Тегеране встретились с российскими моряками — членами экипажа задержанного властями Ирана танкера Stena Impero. По сообщению дипмиссии в "Твиттере", состояние здоровья моряков хорошее, пока они остаются на борту танкера.

Уточняется, что посольство находится в тесном контакте с иранскими партнерами по вопросу о сроках возвращения моряков на родину. Тем временем пресс-секретарь российской дипмиссии в Иране Андрей Ганенко рассказал РИА Новости, что моряки имеют могут связаться со своими близкими, хоть и с определенными ограничениями, и что они обеспечены всем необходимым — жалоб на условия содержания нет.

Танкер Stena Impero был задержан 19 июля в Ормузском проливе и сопровожден в иранский порт Бендер-Аббас. Власти заявили, что танкер был задержан за нарушение международных правил морского судоходства и столкновение с рыбацкими судами. Власти Ирана сообщили, что все 23 члена экипажа, среди которых трое россиян, здоровы и находятся в безопасности.

До этого, 4 июля, власти Гибралтара задержали иранский супертанкер Grace 1 — как было заявлено, по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

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