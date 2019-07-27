Вермален перешел в японский клуб, в котором играют Иньеста и Вилья

Бывший защитник сборной Бельгии, лондонского "Арсенала" и каталонской "Барселоны" Томас Вермален продолжит карьеру в чемпионате Японии, 33-летний игрок обороны подписал соглашение с "Виссел Кобе", подробности которого не разглашаются.

В японскую команду Вермален перешел на правах свободного агента, в новой для себя клубе он будет выступать под четвертым номером. В стане японцев уже выступают двое бывших футболистов "сине-гранатовых" – Андрес Иньеста и Давид Вилья.

Напомним, Вермален – воспитанник "Аякса", откуда летом 2009 года перешел в "Арсенал" за 12 миллионов евро, а в 2014 году перебрался в "Барселону" за 19 миллионов евро. На его счету 74 матча и один гол за сборную Бельгии.