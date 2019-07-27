Избили и ограбили: служащий полиции стал жертвой уличной банды. Видео

Полиции Балтимора обнародовала кадры с камеры уличного наблюдения, запечатлела момент нападения на 59-летнего мужчину, ставшего жертвой уличной банды.

Ранним утром в минувшую среду, 24 июля, двое молодых людей и девушка атаковали гражданского служащего городской полиции, вышедшего из дома, чтобы поехать на работу.

У избитого мужчины отобрали личные вещи и ключи от автомобиля, на котором и скрылись злоумышленники.

Степень тяжести травм пострадавшего не уточняется, однако известно, что он был госпитализирован.

Сразу два федеральных ведомства, в том числе – ФБР, предлагают вознаграждение в размере пяти тысяч долларов от каждого, за информацию о личностях грабителей. Еще две тысячи долларов за аналогичные сведения готов заплатить муниципалитет.