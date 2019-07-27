Медики лечебного центра Минобороны обманом повысили себе зарплату. Возбуждено дело

В отношении более десяти сотрудников лечебно-диагностического центра Минобороны России возбуждено уголовное дело. По подложным документам они добились повышения оклада.

На сайте Главной военной прокуратуры сообщается, что пятнадцать медицинских работников Министерства обороны представили в кадровый орган поддельные документы, которые свидетельствовали о наличии у них квалификационных категорий. На основании этого сотрудникам были повышены должностные оклады.

Установлено, что в результате неправомерных действий медиков государство понесло ущерб на общую сумму более 7,5 миллиона рублей.

В отношении двенадцати сотрудников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), частью 3 статьи 159 (мошенничество, совершенное в крупном размере). По остальным лицам проводится доследственная проверка.