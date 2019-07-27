Зинедин Зидан: "Атлетико" забил нам семь мячей, такое допускать нельзя

В матче Международного кубка чемпионов "Реал" с крупным счетом проиграл "Атлетико" (3:7). Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Поражение меня не волнует, но оно неприятно, – приводи слова Зидана Sports.Ru. – Мы выходим на поле не для того, чтобы проигрывать. Но так вышло, и не нужно оглядываться назад. Это была плохая игра".

"Атлетико" забил семь голов, такое допускать нельзя. Игроки это тоже осознают и разочарованы произошедшим. Переваривать все это нет необходимости – это предсезонный матч, и нам нужно быть спокойными", – подытожил французский специалист.

Напомним, "Атлетико" с пятью очками занимает пятое место в турнирной таблице Международного кубка чемпионов, а "Реал" расположился на девятой строчке, имея в активе два очка.