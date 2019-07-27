Косово лишилось признания еще одной страны

Очередная, уже четырнадцатая страна отозвала признание независимости самопровозглашенного Косова. Это Центрально-Африканская Республика (ЦАР) — она "уточнила свою позицию", рассказал в эфире национального телевидения Сербии РТС глава сербского МИДа Ивица Дачич.

По его словам, власти ЦАР провели официальное расследование и выяснили: никакого документа о признании Косова они не принимали, и поэтому не могут занимать позицию, противоречащую нормам мирового права. Белград, по словам Дачича, получил от ЦАР официальную ноту об этом с подписью министра.

В вопросе о признании Косова сербские и косовские дипломаты в последние месяцы активно пытаются склонить на свою сторону развивающиеся страны, передает ТАСС. Так, в феврале глава МИД Косова заявил, что в Приштине добились признания от властей Барбадоса.

С другой стороны, несколько государств свое признание независимости Косова отозвали — в частности, Папуа — Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Либерия, Лесото, Республика Палау.