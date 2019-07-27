Волкер уточнил, чего США ждут от России и как работает демократия

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США ждут от России ответных шагов, направленных на мирное урегулирование ситуации на востоке Украины.

Соответствующее заявление Волкер сделал на брифинге в субботу, 27 июля, в Киеве. По его словам, Украина уже продемонстрировала инициативы по достижению мира на Донбассе. "Я думаю, что Россия со своей стороны также должна принять меры, которые были бы взаимными", — отметил представитель Госдепартамента США.

Также Волкер добавил, что можно было бы ожидать разведения сил и средств в дополнительных зонах на Донбассе, сообщает "Интерфакс". По его мнению, Россия не демонстрирует желания к открытию дополнительных пунктов пропуска, например, в Золотом, к чему Украина, в свою очередь, готова. Дипломат также отметил необходимость стабильного прекращения огня.

Курт Волкер затронул тему обмена пленными и восстановление критической инфраструктуры. По его словам, он не видит признаков того, что российская сторона готова отпустить украинских военных моряков, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Дипломат заявил о том, что результаты президентских выборов и внеочередных выборов в Верховную раду дают украинской власти мандат, позволяющий реализовать реформы. По словам Волкера, украинским властям стоит уделить внимание судебной реформе, а также установлению верховенства права. С другой стороны, как считает дипломат, избирателям Украины нужно ожидать того, за что они голосовали. "Так работает демократия", — подчеркнул Волкер.

Ранее сообщалось, что на встрече Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины было согласовано бессрочное перемирие с 21 июля в Донбассе. Новое перемирие продлилось менее суток.