Момент нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге попал на видео

В Сети появилась запись с камеры наблюдения, установленной в салоне троллейбуса, следовавшего по маршруту № 45 в Санкт-Петербурге, где в минувшую среду, 24 июля, произошло нападение на кондуктора.

По предварительным данным, озвученным очевидцами, между пассажиром и женщиной-кондуктором возник конфликт. Причиной недопонимания стало нежелание последней возвращать мужчине деньги за билет, стоимость которого составляет 40 рублей.

После продолжительного спора пассажир решил покинуть салон, но перед выходом он нанес сильный удар женщине в голову.

Известно, что задиру уже ищут.