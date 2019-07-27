Гонконгские демонстранты получили очередную порцию газа

Полицейские в Гонконге повторно применили слезоточивый газ против демонстрантов на акции протеста. Несанкционированный митинг проходит в пригороде — районе Юэн Лун, сообщает местное телевидение, ведущее с места событий прямой репортаж.

Неделей ранее продемократических демонстрантов, возвращавшихся с акции протеста, спровоцировали на драку неизвестные лица, вооруженные палками. Ранения получили более 45 человек, так как полиция прибыла к месту происшествия только через полчаса после вызова.

На сегодняшней акции планировалось осудить этот инцидент, однако власти не выдали разрешение на проведение митинга, а стихийно собравшихся активистов разгоняют с помощью слезоточивого газа. Акцию, проводившуюся 21 июля, так же разгоняли с помощью спецсредств.

Протесты в Гонконге связаны с законопроектом, который предусматривает выдачу из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности законопроект снят с повестки, но это не остановило волну протестов.