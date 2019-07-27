В Крыму заметили происходящие на Украине "позитивные вещи"

Крым готов к восстановлению дорожного сообщения с Украиной, которое Киев прекратил еще пять лет назад по политическим причинам, сообщил заявил вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс.

Это будет сделано в интересах туристов из Украины, которых с каждым годом становится все больше.

Также Фикс прокомментировал петицию на сайте украинского лидера с просьбой восстановить это сообщение. Автор указывал на бюрократию, наценки на билеты у частников. Это уже восьмая петиция на тему восстановления железнодорожного движения. Такая инициатива очень позитивна, и ее надо приветствовать, добавил парламентарий.

Киев приостановил железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом в 2014 году, ссылаясь на соображения безопасности. Власти говорили об обострении ситуации в Крыму и военной агрессии со стороны России. С 2015 года введен запрет на грузовое транспортное сообщение, передает РИА Новости.