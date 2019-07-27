Bellingcat пожаловалась на российских журналистов, троллей и хакеров

Основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что она стала мишенью кибератак, почти наверняка связанных с ее работой по России. По его словам, один из способов измерить влияние Bellingcat — оценить, "как часто агенты Российской Федерации пытаются ее атаковать — будь это хакеры, тролли или СМИ".

Об атаке на швейцарский сервис электронной почты ProtonMail, позиционирующий себя как самый защищенный в мире, написала британская The Financial Times. Этот сервис, указывает газета, сотрудники Bellingcat используют в своей конфиденциальной переписке в ходе расследований, касающихся России.

Как сообщил изданию руководитель ProtonMail Энди Йен, атаку в среду, 24 июля, можно отнести к 1-2 процентам самых изощренных. Хакеры, по его словам, заранее точно знали, за кем охотятся.

Это, заявляется в "Твиттере" Bellingcat, отличает нынешнюю кибератаку на сервис от предыдущих. По заявлению группы Bellingcat, сейчас она занимается расследованием отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

В октябре прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: британский сайт Bellingcat не расследовал предполагаемое отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, а только "слил" информацию, полученную перед выступлением делегации Великобритании на Генассамблее ООН.

Bellingcat, говорит Захарова, как и в истории со сбитым на Украине малайзийским "Боингом", выдавал за результаты своего расследования материалы, предоставленные западными спецслужбами. Никакого расследования по Солсбери и Эймсбери нет, подчеркнула тогда она: речь идет об использовании псевдо-СМИ для распространения подобных информационных сливов.