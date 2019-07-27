Агент Андре Шюррле: мы ведем переговоры со "Спартаком"

Агент немецкого полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле Инго Хаспел подтвердил информацию о том, что его клиент близок к переходу в клуб российской премьер-лиги – московский "Спартак".

"Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры со "Спартаком", – приводит слова Хаспела Sport24.ru. – Они, в целом, проходят хорошо, но есть еще несколько вопросов по контракту, которые нам нужно обсудить".

Напомним, ранее Шюррле выступал за немецкие "Майнц", "Байер", и "Вольфсбург", а также за английские "Челси" и "Фулхэм", в который он перебрался на правах аренды летом 2018 года.

В составе "дачников" Андре принял участие в 25 играх во всех турнирах и забил шесть мячей. Также на его счету 57 матчей и 22 гола за сборную Германии.