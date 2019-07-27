Эксперт: "ихний" - не самая позорная ошибка

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Алазия Блинова рассказала, какие речевые ошибки чаще всего допускаются в русской речи.

Лидером рейтинга является слово "звонит", которое, как отметила лингвист в комментарии "Российской газете", "с головой выдает невысокий культурный уровень человека". Для тех, кто по сей день говорит "звОнит", следует запомнить, что правильно употреблять слово "звонИт".

Также Блинова упомянула просторечия наподобие "ихние" и "евонные", которые относятся к уральским диалектизмам.

Не обошла стороной лингвист неграмотное употребление искаженного глагола "ложить" вместо правильного "класть". Как отмечает Блинова, можно "положить", но нельзя "ложить", поскольку слово без приставки не существует.

Эксперт затронула еще одно уральское просторечное выражение — "плотят" в значении оплаты за что-либо. Она отмечает, что можно только "заплатить".

Сотрудник екатеринбургского института также упомянула неправильную постановку ударений в множественном значении слов "договор" и "торт". Она предлагает запомнить, что грамотно произносить "договОры" и "тОрты".

Блинова также отметила, что любители кофе зачастую неправильно произносят слово "эспрессо", добавляя к первой букве слово "к", что превращает популярный напиток в транспортное средство. А так, по словам эксперта, делать не нужно.