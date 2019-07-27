Пропавшие в Дагестане дети найдены мертвыми

Трое детей, пропавшие накануне в Дагестане, найдены мертвыми, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Ранее сообщалось, что трое детей, ушедшие купаться в Каспийском море, пропали без вести. Родственники уточнили, что дети взяли с собой надувной матрас. К поискам детей были привлечены спасатели и волонтеры. Сегодня тела детей 12, 13 и 14 лет были найдены родственниками и односельчанами.

В прошлом году при аналогичных обстоятельствах в Дагестане утонули мужчина и трое детей. Спасатели нашли их тела только через четыре дня.