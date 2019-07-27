Итальянские ватерполисты завоевали золото на чемпионате мира в Кванджу

Мужская сборная Италии по водному поло со счетом 10:5 обыграла национальную команду Испании в финальном матче на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Бронзовые медали взяли хорваты, которые оказались сильнее венгров – 10:7. Российские ватерполисты участие в турнире не принимали.

Ранее стало известно, что в Кванджу из-за обрушения двухэтажной конструкции в одном из ночных клубов двое погибли, а также пострадали 17 человек, среди них пловцы из США, Новой Зеландии, Нидерландов, Италии и Бразилии.

Напомним, в медальном зачете с 29 наградами лидирует сборная Китая (16 золотых, 10 серебряных и три бронзовых медали), на втором месте сборная России – 25 медалей (12-9-4), а на третьем месте расположились спортсмены из США – 26 наград (7-9-10).