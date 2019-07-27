Трагически погибла 24-летняя звезда "Брестской крепости"

В 24 года трагически погибла главная героиня художественного фильма "Брестская крепость" Вероника Никонова, сыгравшая в кинокартине дочь лейтенанта Кижеватова, которую впоследствии расстреляли фашисты.

О несчастном случае на своей странице в Facebook сообщила помощник режиссера фильма Тамара Борбот. По ее словам, девушка погибла на Аляске. Она объявила номер счета, на который можно отправить деньги, чтобы мама погибшей могла, как минимум, добраться до Америки.

О гибели Никоновой еще до поста Борбот сообщили в Reuters. По данным издания, девушка утонула в четверг, 25 июля, когда пыталась пересечь реку Текланика вместе со своим мужем. Пресс-секретарь штата Аляска Кен Марш рассказал, что на месте происшествия была протянута веревка, но быстрое течение воды, по всей видимости, усложнило спасение девушки.

Веронике Никоновой было всего 24 года. Девушка родилась и выросла в Минске, закончила там театральную школу, но для себя в итоге выбрала карьеру режиссера. В тринадцать лет Никонова снялась в "Брестской крепости" режиссера Александра Котта — это была первая и последняя роль для Вероники.

Недавно девушка вышла замуж и отправилась вместе с супругом на Аляску в свадебное путешествие, сообщает "Комсомольская правда". Мама погибшей Ольга Никонова рассказала изданию, что ее дочь кремируют в Америке.