Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал результаты последних опросов, приведенные журналисткой из Лейпцига Керстин Деккер в ее статье в газете Der Tagesspiegel об отношении восточных немцев к России.

По словам Деккер, за новое сближение с Россией выступают 54 процента западных немцев, а как среди жителей восточных земель — бывшей ГДР — этот показатель составляет 72 процента. Вероятно, примерно столько же жителей Германии считают ошибочной нынешнюю политику Запада в отношении России, пишет она.

Такие цифры, по мнению Пушкова, означают: немцы не согласны с политикой санкций, и считают отношения с Москвой более важными для Германии, чем зацикленность на Украине. Также, отмечает сенатор, вопреки истерии в СМИ жители Германии не видят причин для вражды.