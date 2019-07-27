Леклер показал лучшее время в третьей практике Гран-при Германии, Квят – 17-й

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в заключительной сессии свободных заездов на этапе Формулы-1 в Германии. Монегаск в третьей практике преодолел в Хоккенхайме 18 кругов, в лучшем из них показал время одна минуты 12.380 секунды.

Вторым стал Макс Ферстаппен (+0,168) из "Ред Булла", а замкнул тройку лидеров еще один гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (+0,264).

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят (+1,387) показал 17-й результат, уступив партнеру по команде Алексу Алборну (+1,174) четыре позиции.