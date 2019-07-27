Российские разведывательно-дозорные машины добрались до Сербии

Десять бронемашин БРДМ-2 с комплектами запасных частей прибыли из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества. Об этом сообщило Минобороны Сербии, уточнив, что в ходе доставки бронетехники российским авиаперевозчиком не возникло каких-либо препятствий.

"Техника доставлена надежно и безопасно, с соблюдением международных норм", — сообщило сербское военное ведомство. В Белграде также отметили, что соглашение Москвы и Белграда о военно-техническом сотрудничестве выполняется точно в установленные сроки, передает РИА Новости.

Накануне МИД Румынии сообщил, что запретил транспортировку российской военной техники в Сербию по Дунаю на своей территории. Сообщалось также, что российские танки и бронетранспортеры, предназначенные для Вооруженных сил Сербии, арестованы и конфискованы Румынией.

Однако в Минобороны РФ опровергли информацию о задержании Румынией транспорта с российской бронетехникой, предназначавшейся для Сербии. Было заявлено, что российское военное ведомство не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, так что все заявления об этом и о якобы произошедшем в Румынии задержании поставок — абсолютная ложь.