Участников незаконной акции в Москве задерживает полиция

Сотрудники полиции задерживают участников несогласованного митинга и препровождают их в автозаки. Точное число задержанных пока неизвестно. Акция проходит на Тверской улице в центре столицы.

ГУВД Москвы сообщает, что правоохранители по громкоговорителю призвали собравшихся разойтись и не мешать проходу людей по Тверской, так как акция не санкционирована властями. Накануне московский мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter напомнил, что попытки предъявлять ультиматумы ни к чему хорошему не приводят.

По последним данным, участники акции прорвали полицейское оцепление и вышли на проезжую часть Тверской улицы. Митингующие распылили неизвестный газ и, прорвав оцепление, вышли в сторону Охотного Ряда поблизости от магазина "Елисеевский". Движение транспорта по Тверской частично заблокировано. Сотрудники спецназа были вынуждены надеть противогазы из-за распыленного газа, сообщает ТАСС.

Ранее в Москве уже прошли акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму: мероприятие 14 июля не было согласовано, а 20 июля прошел согласованный митинг. Выборы депутатов Мосгордумы 7-го созыва пройдут в столице в единый день голосования 8 сентября.