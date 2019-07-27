Пловец Минаков завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 100 м баттерфляем

Российский пловец Андрей Минаков завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.

Золото взял американец Калеб Дрессел, опередивший 17-летнего россиянина на 1,17 секунды. Бронза досталась Чэду ле Кло из Южной Африки.

Напомним, сборная России с 26 наградами занимает второе место в медальном зачете чемпионата мира, на счету российских спортсменов 12 золотых, десять серебряных и четыре бронзовых медали. Лидирует сборная Китая, у которой 29 наград (16-10-3).