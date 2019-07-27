Появилось видео с места фатального крушения самолета в Подмосковье

Очевидцы сняли на видео легкомоторный самолет, рухнувший в воды Оки в Серпуховском районе Московской области. Как сообщалось ранее, крушение произошло днем в субботу, 27 июля.

По предварительным данным, причиной инцидента могло послужить столкновение воздушного судна, вылетевшего с аэродрома Дракино, с проводами линии электропередач.

В настоящее время известно о том, что в результате ЧП погибли два человека.