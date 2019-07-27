В питерской канализации обнаружены тела блогера и диггера

В канализационном коллекторе на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге погибли автор видеоблога "Дорога к фильму — Road to film" и сопровождавший его диггер. Их тела обнаружены в коллекторе, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

По данным местных СМИ, видеоблогер из Белоруссии и его сопровождающий спустились в коллектор в поисках локации для съемки видео, после чего связь с ними прервалась. Глубина коллектора — около пяти метров. По факту произошедшего проводится проверка.