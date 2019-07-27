Участники незаконной акции в Москве распылили газ. Задержаны 295 человек

Участники несанкционированной акции в центре Москвы, несмотря на просьбы полиции разойтись, распылили газ и прорвали сцепление в сторону улицы Охотный Ряд, рядом с магазином "Елисеевский". Митингующими частично заблокировано движение транспорта.

Сотрудники спецназа Росгвардии ОМОН, в свою очередь, были вынуждены надеть противогазы из-за распыленного газа. Также они оттесняют участников акции.

Задержания участников митинга продолжаются. В настоящее время сотрудниками полиции вместе с ОМОН за нарушения общественного порядка задержаны 295 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД. Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Они доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

Власти заранее предупреждали участников несогласованной акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что митингующими готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.