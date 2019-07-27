Последние минуты Вероники Никоновой: муж рассказал, как пытался спасти актрису

Муж погибшей на Аляске актрисе и режиссера Ники Никоновой рассказал, как пытался спасти супругу, сообщает белорусское агентство БелаПАН.

Петр Маркелов подтвердил, что с Вероникой они отправились на Аляску в свадебное путешествие. Пара оформила отношения 1 июля, а на следующий день приехала в Анкоридж из Нью-Йорка, где Никонова работала последние два года. Молодожены собирались обосноваться на Аляске. Во время путешествия Никонова и Маркелов планировали добраться до заброшенного автобуса, в котором жил герой книги Джона Кракауэра "В диких условиях" и одноименного фильма — погибший от голода путешественник Крис Маккэндлесс. Переночевав там, пара выцарапала внутри слова: "Piotr & Nika, Just Married, 07/19".

На обратном пути во время перехода реки Текланика Вероника оступилась и упала в воду. Переходить реку можно только держась за натянутую веревку. Вероника не смогла ее удержать, так как намокший рюкзак утянул ее под воду. Накануне в этой местности прошли обильные дожди, течение было быстрым и девушка провела под водой не менее пяти минут. Несмотря на то, что Маркелову удалось вытащить тело из воды, Вероника уже не дышала. Почти 29 минут он делал искусственное дыхание и другие реанимационные процедуры. Однако это не помогло.

Сейчас белорусское посольство в США помогает Маркелову восстановить документы — паспорта, телефон и банковские карты унесло бурное течение. В Америку должна прилететь из Белоруссии мать Вероники. Ранее сообщалось, что Никонову планируется кремировать в США.

Актриса и режиссер Вероника Никонова известна российскому зрителю по роли дочери лейтенанта Кижеватова в фильме "Брестская крепость". Режиссер картины Александр Котт обещает помочь семье актрисы, пишет РИА Новости.