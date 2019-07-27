Первый визит в Суринам: Лавров встретился с Поллак-Бигли

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в Суринаме в первую очередь встретился со своей коллегой Илдиз Деборой Поллак-Бигли.

Это первый визит российского министра в Суринам. Два года назад с первым визитом суринамского министра в Россию приезжала Поллак-Бигли.

Лавров сообщил, что страны поддерживают друг друга, Суринам выступает коспонсором многих российских инициатив. А отмена визового режима позволит увеличить туристический поток.

А Поллак-Бигли отметила, что Суринам готов стать хабом между Латинской Америкой и Карибами, что даст России огромные возможности для развития, передает РИА Новости.