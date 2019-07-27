"Крылья Советов" из-за автогола проиграли "Уфе" в третьем туре РПЛ

В матче третьего тура российской премьер-лиги "Уфа" на поле домашнего стадиона "Нефтяник" обыграла самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1.

Счет на 21-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Даниил Фомин, спустя четыре минуты гости восстановили равенство в счете, отличился Срджан Мияйлович, которому ассистировал лидер гонки бомбардиров Александр Соболев.

Точку в игре на 33-й минуте поставил Владимир Полуяхтов, от спины которого мяч влетел в свои ворота.

Таким образом, "Уфа" одержала первую победу в сезоне и с тремя очками поднялась на 11-е место в турнирной таблице, а "Крылья советов" расположились на девятой строчке, имея в активе также три очка. В следующем туре уфимцы 4 августа на выезде сыграют с "Сочи", а самарцы днем ранее примут "Локомотив".