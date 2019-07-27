Скобочки и нога из плеча: Зеленский обратился к подписчикам на русском

Украинский президент Владимир Зеленский выложил в "Фейсбуке" фото с пляжа в Одессе, на котором он запечатлен в компании с руководителем офиса президента Андреем Богданом. Подписал снимок Зеленский на русском, пост снабжен многочисленными "скобочками-улыбками".

По его словам, на пляж, где загорал президент, осуществлялся пропуск через рамки, везде была охрана и боевые водолазы. На заднем фоне, по словам Зеленского, "загорают разведчики". Своим читателям президент Украины пожелал хороших выходных. В комментариях пользователи Сети желают ему, в основном, того же.

Тем временем российский президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Балтики к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны. По протоколу церемонии, глава российского государства в автономном глубоководном аппарате "C-Explorer 3​​​.11" сначала спустится в воду, затем приблизится к подлодке и примет участие в установке на корпус судна мемориальной доски с именами командира и членов экипажа.