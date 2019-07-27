Москва: после газа участники незаконной акции использовали взрывпакеты

Участники несанкционированной акции в Москве перекрыли движение транспорта на улице Большая Дмитровка. Также они попытались прорвать оцепление в сторону мэрии в Столешниковом переулке, бросив несколько взрывпакетов.

Как сообщает ТАСС, на месте акции чувствуется устойчивый запах пороха. Митингующие, проходя по переулку, снесли несколько веранд. Участники мероприятия идут по проезжей части Большая Дмитровка в сторону здания Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Сотрудники полиции пытаются не допустить нарушений общественного порядка. В настоящее время на Тверской улице митингующих нет.

Более 3500 человек собрались на несанкционированной акции в Москве, сообщает пресс-служба столичного Главного управления МВД РФ. В их числе около 700 журналистов и блогеров, которые ранее проинформировали общественность о своем участии в освещении акции.

Ранее сообщалось, что участники незаконного митинга распылили газ. В результате этих действий пострадали порядка восьми сотрудников Росгвардии — у двоих сильное повреждение глаз, сообщает ТАСС.

В столичном ГУ МВД сообщили, что сотрудниками полиции вместе с ОМОН за нарушения общественного порядка задержаны 295 человек.