Самсонова вышла в полуфинал теннисного турнира в Палермо

Российская теннисистка Людмила Самсонова на турнире в итальянском Палермо встречалась в четвертьфинале с француженкой Фионой Ферро. Матч получился крайне упорным. Россиянка сумела одержать победу в трех сетах со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 37 минут. В полуфинале 20-летняя российская теннисистка сразится со швейцаркой Джил Тайхманн. Их встреча состоится 27 июля.

Напомним, что призовой фонд турнира в Палермо превышает 225 тысяч долларов.